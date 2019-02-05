Данис Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов отметился заброшенной шайбой во встрече с нижегородским «Торпедо». Для опытного форварда гол стал 141-м за «Ак Барс» в лиге, он обошёл Алексея Морозова и стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих сочетаниях:



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Лямкин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Юдин — Манухов, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Яруллин — Марков, Ткачёв — Попов — Галиев;

Глухов — Свитов — Михеев.



«Торпедо»:



Браст (Мольков);

Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Ураков — Макаренко — Веряев, Смолин.