Данис Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов отметился заброшенной шайбой во встрече с нижегородским «Торпедо». Для опытного форварда гол стал 141-м за «Ак Барс» в лиге, он обошёл Алексея Морозова и стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих сочетаниях:
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Лямкин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Юдин — Манухов, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Яруллин — Марков, Ткачёв — Попов — Галиев;
Глухов — Свитов — Михеев.
«Торпедо»:
Браст (Мольков);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Ураков — Макаренко — Веряев, Смолин.