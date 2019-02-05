КХЛ отменила наказание Пивцакина «5+20» за удар Хафизуллина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги отменил наказание защитника хоккейного клуба «Авангард» Никиты Пивцакина, информирует официальный сайт лиги. Напомним, игрок обороны в первом периоде встречи с петербургским СКА (2:0) провёл силовой приём на Динаре Хафизуллине, который в результате получил травму.



«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Никиту Пивцакина по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — указано в сообщении на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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