Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Юниорская сборная России победила Швецию на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России победила Швецию на Турнире пяти наций
Хоккей / Прочие

Юниорская сборная России U18 по хоккею победила команду Швеции на Турнире пяти наций в Сочи, встреча завершилась со счётом 3:0. В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Чехии.

Напомним, россияне привезли на турнир следующий состав:

вратари Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Владимир Сартаков («Авто»), Всеволод Скотников («Красная Армия»);

защитники Николай Буренов («Русские Витязи»), Роман Бычков, Илья Миронов (оба — «Локо»), Никита Ващенко («СКА-Варяги»), Александр Кирпичников («Белые Медведи»), Иван Рогов («Алмаз»), Семён Чистяков («Толпар»);

нападающие Родион Амиров («Толпар»), Максим Грошев («Реактор»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Омские Ястребы»), Даниил Гутик, Илья Николаев (оба — «Локо»), Дмитрий Зайцев («Русские Витязи»), Илья Лоза («Мамонты Югры»), Тахир Мингачёв (ЦСК ВВС), Василий Подколзин, Алексей Цыплаков (оба — «СКА-1946»), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — «Стальные Лисы»), Егор Чижиков («Алмаз»).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент