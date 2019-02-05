Юниорская сборная России победила Швецию на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U18 по хоккею победила команду Швеции на Турнире пяти наций в Сочи, встреча завершилась со счётом 3:0. В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Чехии.



Напомним, россияне привезли на турнир следующий состав:



вратари Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Владимир Сартаков («Авто»), Всеволод Скотников («Красная Армия»);



защитники Николай Буренов («Русские Витязи»), Роман Бычков, Илья Миронов (оба — «Локо»), Никита Ващенко («СКА-Варяги»), Александр Кирпичников («Белые Медведи»), Иван Рогов («Алмаз»), Семён Чистяков («Толпар»);



нападающие Родион Амиров («Толпар»), Максим Грошев («Реактор»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Омские Ястребы»), Даниил Гутик, Илья Николаев (оба — «Локо»), Дмитрий Зайцев («Русские Витязи»), Илья Лоза («Мамонты Югры»), Тахир Мингачёв (ЦСК ВВС), Василий Подколзин, Алексей Цыплаков (оба — «СКА-1946»), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — «Стальные Лисы»), Егор Чижиков («Алмаз»).