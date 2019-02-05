«Ак Барс» победил «Торпедо», у Зарипова дубль

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Нижегородский клуб проиграл четыре матча из последних пяти.

Счёт во встрече был открыт уже на 3-й минуте — точным броском отметился нападающий казанского клуба Данис Зарипов. Во втором периоде подопечные Зинэтулы Билялетдинова упрочили преимущество благодаря голу Владимира Ткачёва. На 42-й минуте «Торпедо» сумело сократить разрыв в счёте, заброшенную шайбу в актив записал Роберт Саболич. В концовке окончательный счёт установили Вячеслав Основин, Станислав Галиев и Зарипов, оформивший дубль.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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