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«Ак Барс» победил «Торпедо», у Зарипова дубль

«Ак Барс» победил «Торпедо», у Зарипова дубль
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Нижегородский клуб проиграл четыре матча из последних пяти.

Счёт во встрече был открыт уже на 3-й минуте — точным броском отметился нападающий казанского клуба Данис Зарипов. Во втором периоде подопечные Зинэтулы Билялетдинова упрочили преимущество благодаря голу Владимира Ткачёва. На 42-й минуте «Торпедо» сумело сократить разрыв в счёте, заброшенную шайбу в актив записал Роберт Саболич. В концовке окончательный счёт установили Вячеслав Основин, Станислав Галиев и Зарипов, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2019, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
5:1
1:0, 1:0, 3:1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Зарипов (Лукоянов, Манухов) – 02:13 (5x5), 2:0 – Ткачёв – 31:00 (5x5), 2:1 – Саболич (Сёмин) – 42:33 (5x5), 3:1 – Зарипов (Азеведу, Ландер) – 57:43 (5x4), 4:1 – Галиев (Ткачёв, Попов) – 58:11 (en), 5:1 – Основин (Зарипов) – 59:17 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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