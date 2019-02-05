Остон Мэттьюс подписал контракт с «Торонто» на $ 58 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новый контракт со своим лидером Остоном Мэттьюсом, информирует официальный сайт канадской команды. 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на пять лет. Нападающий будет получать $ 11,634 млн за сезон, общая сумма контракта — около $ 58 млн.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Мэттьюс принял участие в 38 встречах, записав на свой счёт 46 (23+23) очков при показателе полезности «+3» и двух минутах штрафного времени. В среднем американский нападающий проводит на льду около 18 минут за игру.



Сообщается также, что переговоры о новом контракте с другим лидером «Торонто» — Митчем Марнером — начнутся летом.

Мэттьюс — о контракте: «Торонто» хочет стать великой командой, ищем лучший выход