Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

ХК «Сочи» проиграл третий матч подряд, уступив «Спартаку»

ХК «Сочи» проиграл третий матч подряд, уступив «Спартаку»
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашней арене оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Для подопечных Сергея Зубова поражение стало третьим подряд, «Спартак» прервал серию из трёх проигранных матчей.

Московской команде в первом периоде удалось забросить две шайбы, авторами которых стали Илья Талалуев и Александр Хохлачёв. У подопечных Сергея Зубова голом сумел отметиться Никита Точицкий. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а на 52-й минуте гол Анатолия Никонцева установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3:1
2:1, 0:0, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Талалуев (Фёдоров) – 05:39 (5x5), 1:1 – Точицкий (Бакош, Коллинз) – 12:02 (5x5), 2:1 – Хохлачёв (Кулик, Фёдоров) – 15:57 (5x5), 3:1 – Никонцев (Григорьев, Хохлачёв) – 51:27 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент