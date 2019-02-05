Зейджак — о приезде Ковальчука в Нью-Джерси: пустое место не освистают

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Трэйвис Зейджак поделился мнением о встрече с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком в домашней игре. Напомним, болельщики «дьяволов» пообещали негативно встретить россиянина, который в 2010 году заключил 15-летнее соглашение с «Дэвилз» на $ 100 млн, но затем подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и принял приглашение питерского СКА.



«Когда видишь, что кого-то поддерживают или освистывают… Знаете, говорят, что пустое место не освистают. Я получаю от этого кайф», — приводит слова Зейджака в своём «твиттере» североамериканский журналист Аманда Стейн.



В 2012 году Ковальчук в составе «Нью-Джерси» был финалистом Кубка Стэнли, но его команда уступила «Лос-Анджелес Кингз», за который он сейчас выступает.

«Ковальчук, убирайся в Россию». Фанаты «Нью-Джерси» готовятся к встрече с Ильёй Но перед этим он «отгрузил» две передачи в матче с «Рейнджерс».