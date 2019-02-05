Билялетдинов: счёт сам по себе хороший, но есть беспокоящие вопросы

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (5:1).



«Счёт хороший сам по себе, но всё-таки были вопросы, которые нас беспокоят. Соперник играл так — затаскивал к себе, а затем возникали неожиданные контратаки. Есть вопрос обороны, но во всяком случае мы сработали неплохо. Надо поправлять свою игру.



Сыграет ли Эмиль Гарипов до плей-офф? Не могу ничего сказать.



Данис Зарипов стал лучшим снайпером „Ак Барса“ в КХЛ? Конечно, это большое достижение, не каждый игрок может это сделать, он молодец. Все его шайбы непростые, интересные, своеобразные. Это игрок высокого уровня, высокого класса», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» победил «Торпедо», у Зарипова дубль