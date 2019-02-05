Немировски: все в «Торпедо» понимают ситуацию, каждый день смотрим в таблицу

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (1:5).



«Первый период не получился таким, как мы хотели. Мы знали, что соперник очень хорошо начинает матчи, готовились к этому моменту, но не справились — «Ак Барс» держал игру в первом периоде. Хорошо, что счёт по итогам был только 0:1, могло быть и больше. Во второй части второго периода чувствовалось, что мы начали добавлять, но получили второй гол.



В третьем периоде начали выполнять задание, начали двигаться побыстрее, начали играть в хоккей. Счёт стал 2:1, у нас были шансы, и не только в третьем периоде, но при выходе «1 в 0» их вратарь хорошо сыграл. После этого про концовку игры я ничего не буду говорить.



Все понимают ситуацию, мы смотрим в таблицу каждый день. Поэтому сейчас слишком обидно за концовку игры, очень обидно», — цитирует Немировски официальный сайт «Ак Барса».

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