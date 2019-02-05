Зарипов: приятно обойти Морозова по голам, он многое дал мне в хоккее

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов поделился впечатлениями от игры с «Торпедо» (5:1) и прокомментировал тот факт, что он стал лучшим снайпером казанского клуба в истории КХЛ.



«Такие моменты и такие игры, в которых добиваешься каких-то значимых чисел, для игрока смотрятся положительно. Конечно, это показатель работы во время всей карьеры, это очень приятно. Не знаю, как Алексей Морозов отреагирует, я к нему отношусь с большим уважением. Конечно, очень приятно, что я обошёл его по голам, он многое дал мне в хоккее своим примером, в том числе благодаря ему я достиг таких высот.



Были такие отрезки во время карьеры, когда шайба не шла в ворота, но я в такие моменты всегда концентрировался на удаче партнёров и при возможности выбирал передачу, понимая, что другой игрок много забивает и на этом этапе у него лучше получается. Но сегодня вроде шайба залетела в ворота, я почувствовал немножко уверенность, и вторая зашла тоже. Сейчас можно всё сочетать — и передачи, и голы, а дальше посмотрим, что будет лучше получаться», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

«Ак Барс» победил «Торпедо», у Зарипова дубль