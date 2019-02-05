Маклеллан: «Вашингтон» следит за рынком, там есть нравящиеся нам игроки

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о селекционных планах команды.
«Мы готовы рассматривать все предложения. Я хотел бы думать, что взаимопонимание в нашей команде осталось на прежнем уровне, может чуть изменилось. Мы будем готовы немного скорректировать линию атаки, если сочтём, что такой шаг укрепит её.
Мы следим за тем, что происходит на рынке. Есть игроки, которые нам нравятся. Можно ли их получить? Или они не будут доступны? Вписывается ли такой обмен в наши долгосрочные планы? Или в потолок зарплат? Мы постоянно общаемся с другими клубами, наблюдаем за ними, ищем точки соприкосновения», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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