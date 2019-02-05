С. Зубов: счёт не устраивает ХК «Сочи», содержание игры тоже

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от проигранного матча с московским «Спартаком» (1:3).



«Счёт не устраивает нас. Содержание игры тоже. В третьем периоде были моменты, но удача была не на нашей стороне. Настораживает, что не находится у нас лидеров — ребят, которые в такие тяжёлые моменты вставали бы и вели за собой команду. Желание есть у ребят, мы пытаемся работать над завершением. Но игра на игру не приходится, где-то нам не везёт, где-то ребята это чувствуют, начинают нервничать, и в связи с этим такие результаты. Хладнокровия не хватает», — приводит слова специалиста официальный сайт московского «Спартака».



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