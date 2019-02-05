Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Уланов: задача «Спартака» — завершить «регулярку» лучше, чем в прошлом году

Уланов: задача «Спартака» — завершить «регулярку» лучше, чем в прошлом году
Хоккей / КХЛ

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги выигранного матча с ХК «Сочи» (3:1).

«Ребята серьёзно отнеслись к игре, большую часть матча провели по заданию. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Теперь у нас задача закончить «регулярку» лучше, чем в прошлом году. Сейчас пауза небольшая, будем отрабатывать разные ситуации, двигаться маленькими шажками.

Сейчас никто не знает, на кого можно попасть в плей-офф, потому что все очень близко идут в таблице. Нам нужно продолжать играть в свой хоккей.

Никонцев последние матчи очень серьёзно играет, каждую смену бьётся. Он один из тех лидеров, которые и в раздевалке ведут команду, и показывают свой результат. Он по делу остаётся капитаном «Спартака».

И Никонцев, и Евгений Кулик по игре вызваны в сборную России. Кулик пусть поедет, посмотрит, как там всё, подрастет там ещё», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент