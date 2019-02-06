Овечкин набрал 1180-е очко, став самым результативным россиянином в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд лучшего российского бомбардира в истории НХЛ Сергея Фёдорова.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Овечкин отметился результативной передачей в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (идёт первый период, счёт — 1:0 в пользу «Кэпиталз»), и теперь на его счету 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард «Детройт Ред Уингз» сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.

Видео также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Овечкин является лидером в снайперской гонке (37 голов), опережая на 6 шайб ближайших преследователей: Джона Тавареса («Торонто Мэйпл Лифс»), Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз»), Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и Патрика Кейна («Чикаго Блэкхоукс»).