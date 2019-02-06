«Лос-Анджелес» в гостях разгромил «Нью-Джерси», «Бостон» обыграл «Айлендерс»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился форвард Тайлер Тоффоли. В активе капитана «Кингз» Анже Копитара три результативные передачи. Голкипер гостей Джек Кэмпбелл отразил 29 бросков из 30. Единственную шайбу «Дэвилз» забросил Павел Заха.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 13 минут 59 секунд, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+2».

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).