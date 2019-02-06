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«Лос-Анджелес» в гостях разгромил «Нью-Джерси», «Бостон» обыграл «Айлендерс»

«Лос-Анджелес» в гостях разгромил «Нью-Джерси», «Бостон» обыграл «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился форвард Тайлер Тоффоли. В активе капитана «Кингз» Анже Копитара три результативные передачи. Голкипер гостей Джек Кэмпбелл отразил 29 бросков из 30. Единственную шайбу «Дэвилз» забросил Павел Заха.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 13 минут 59 секунд, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+2».

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:5
0:1, 1:0, 0:4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Кемпе (Хагелин) – 06:21 (5x5), 1:1 – Заха (Братт, Стэффорд) – 23:31 (5x5), 1:2 – Тоффоли (Копитар, Даути) – 40:32 (5x4), 1:3 – Тоффоли (Амадио, Лайпсик) – 41:07 (5x5), 1:4 – Фанёф (Копитар) – 41:52 (5x5), 1:5 – Ковальчук (Копитар) – 57:36 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 22:32 (5x5), 1:1 – Эберле (Барзал, Нельсон) – 36:40 (5x4), 2:1 – Цегларик (Миллер) – 46:34 (5x5), 3:1 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 51:41 (en)
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