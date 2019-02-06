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35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Вегасом»

35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победный буллит исполнил форвард «Вегаса» Алекс Так. Голами в составе победителей отметились Коди Икин и Валентин Зыков. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 50 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился передачей. Защитник Михаил Сергачёв окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома уверенно обыграл «Анахайм Дакс» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Для «Дакс» это поражение стало пятым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2:3
1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 06:36 (5x4), 2:0 – Жозеф (Стэмкос, Коберн) – 34:19 (5x5), 2:1 – Икин (Меррилл) – 36:28 (5x5), 2:2 – Зыков (Карлссон, Маршессо) – 45:22 (5x5), 2:3 – Так – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4:1
3:0, 0:1, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Галлахер (Друен) – 07:11 (5x5), 2:0 – Котканиеми (Армиа, Райлли) – 09:36 (5x5), 3:0 – Галлахер (Друен, Уэбер) – 16:39 (5x5), 3:1 – Гецлаф (Перри, Шор) – 31:29 (5x5), 4:1 – Дано (Друен, Галлахер) – 42:31 (5x5)
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