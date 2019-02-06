Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Виннипег» дома уступил «Сан-Хосе», «Нэшвилл» уверенно обыграл «Аризону»

«Виннипег» дома уступил «Сан-Хосе», «Нэшвилл» уверенно обыграл «Аризону»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Джо Павелски. В составе «Сан-Хосе» голами также отметились Логан Кутюр и Маркус Сёренсен. Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил 35 бросков из 38.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 18 минут 37 секунд и нанёс один бросок в створ ворот.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уверенно обыграл «Аризона Койотс» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). Для «Аризоны» это поражение стало четвёртым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2:3
1:1, 1:0, 0:1, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Уилер (Моррисси, Труба) – 03:08 (5x5), 1:1 – Кутюр (Павелски, Лабанк) – 10:54 (5x4), 2:1 – Перро (Майерс, Танев) – 20:52 (5x5), 2:2 – Сёренсен (Лабанк, Власик) – 42:35 (5x5), 2:3 – Павелски (Бёрнс) – 62:49 (3x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент