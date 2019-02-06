«Виннипег» дома уступил «Сан-Хосе», «Нэшвилл» уверенно обыграл «Аризону»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Джо Павелски. В составе «Сан-Хосе» голами также отметились Логан Кутюр и Маркус Сёренсен. Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил 35 бросков из 38.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 18 минут 37 секунд и нанёс один бросок в створ ворот.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уверенно обыграл «Аризона Койотс» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). Для «Аризоны» это поражение стало четвёртым кряду.