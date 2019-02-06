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«Чикаго» разгромил «Эдмонтон» в гостях, у Анисимова передача

«Чикаго» разгромил «Эдмонтон» в гостях, у Анисимова передача
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (1:2, 0:0, 5:0) в пользу гостей. Для «Ойлерз» это поражение стало шестым кряду, в то время как «Блэкхоукс» продлили победную серию до 5 матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей по два очка набрали Патрик Кейн (1+1), Доминик Кагун (1+1), Джонатан Тэйвз (0+2) и Брэндон Саад (0+2). Двумя результативными передачами отметился капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 8 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2:6
2:1, 0:0, 0:5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Густафссон (Тэйвз) – 01:55 (5x4), 1:1 – Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 16:41 (5x4), 2:1 – Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 18:45 (5x3), 2:2 – Хейден (Крюгер, Куниц) – 43:50 (5x5), 2:3 – Строум (Кагун, Дебринкэт) – 45:23 (5x5), 2:4 – Кейн (Саад, Анисимов) – 45:51 (5x5), 2:5 – Каджула (Тэйвз, Кейн) – 46:38 (5x5), 2:6 – Кагун (Сибрук, Саад) – 52:12 (5x4)
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