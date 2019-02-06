«Чикаго» разгромил «Эдмонтон» в гостях, у Анисимова передача

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (1:2, 0:0, 5:0) в пользу гостей. Для «Ойлерз» это поражение стало шестым кряду, в то время как «Блэкхоукс» продлили победную серию до 5 матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей по два очка набрали Патрик Кейн (1+1), Доминик Кагун (1+1), Джонатан Тэйвз (0+2) и Брэндон Саад (0+2). Двумя результативными передачами отметился капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 8 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».