Патрис Бержерон оформил дубль в 1000-м матче в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон оформил дубль в матче, который стал для него 1000-м в НХЛ. Его признали первой звездой матча.

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Обладатель Кубка Стэнли (2011). Член «Тройного золотого клуба». Дважды выступал за канадскую сборную на чемпионатах мира — в 2004 и 2006 годах.

Причём в 2005 году Бержерон выступил за сборную на молодёжном чемпионате мира. Таким образом, Патрис стал первым канадским хоккеистом, сыгравшим сперва на взрослом чемпионате мира, а только затем на молодёжном.

15 июня 2011 года забил победный гол в решающей игре финала Кубка Стэнли с «Ванкувер Кэнакс».