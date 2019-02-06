Ковальчук — об обструкции: был счастлив, когда забил. Это всегда лучший ответ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1).

Перед игрой он подвергся обструкции со стороны болельщиков «дьяволов». Напомним, Ковальчук в 2010 году заключил 15-летнее соглашение с «Дэвилз» на $ 100 млн, но затем подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и принял приглашение питерского СКА.

«Я был счастлив, когда забил. Это всегда лучший ответ. В команде осталось только два парня, с которыми я раньше играл, время летит. У «Нью-Джерси» молодая команда, они получили Нико Хишира и многих молодых ребят. Это квалифицированная, хорошая команда. Нынешний сезон для них не самый удачный, но у них светлое будущее», — сказал Ковальчук после матча.

В 2012 году Ковальчук в составе «Нью-Джерси» был финалистом Кубка Стэнли, но его команда уступила «Лос-Анджелес Кингз», за который он сейчас выступает.