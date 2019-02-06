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Овечкин: теперь я номер один среди россиян в истории НХЛ. Поразительно

Овечкин: теперь я номер один среди россиян в истории НХЛ. Поразительно
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход на первое место в истории по очкам в НХЛ среди российских игроков.

«Когда начинаешь играть в хоккей и только приезжаешь в НХЛ, то сначала мечтаешь забить только пару раз, а теперь я — номер один среди россиян в истории. Поразительно. В это было вложено много работы, было много хоккея, и я горд за свою семью, за отца, который всё своё время проводил со мной. Это уже история, и я обошёл всех этих легенд. Знаете, это довольно серьёзное событие. И я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнёрам. Это очень важно.

Я говорил с Фёдоровым и сказал, что это большая честь. У нас очень хорошие отношения. И я уверен — он рад, что это я обогнал его. Сколько хоккеистов из России сыграли в лиге? Быть первым среди них — это нечто особенное", — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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