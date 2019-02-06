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Яшин: к достижению Фёдорова могут приблизиться Малкин, Панарин и Кучеров

Яшин: к достижению Фёдорова могут приблизиться Малкин, Панарин и Кучеров
Хоккей / НХЛ

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин прокомментировал выход капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на первое место в истории по очкам в НХЛ среди российских игроков. Александр набрал 1180-е очко за карьеру и превзошёл результат Сергея Фёдорова (1179).

«Здорово, что Овечкин так играет, очень рад за него, хочу пожелать ему удачи. Будем следить за ним, посмотрим, как будет дальше, ждём его рекордов. Я думаю, к рекорду Фёдорова могут приблизиться Малкин, Панарин и Кучеров. Если умножить среднее число их очков на количество игр, то выглядит это реальным, однако матчи нужно хорошо отыграть и забить, поэтому посмотрим, как у всех это будет складываться», — цитирует Яшина ТАСС.

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