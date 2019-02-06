Кейн и Макдэвид сократили отставание от Кучерова в зачёте бомбардиров до 3 очков

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (1:2, 0:0, 5:0) в пользу гостей.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал Патрик Кейн. Двумя результативными передачами отметился капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Благодаря этому оба игрока достигли отметки в 78 очков в чемпионате, сократив отставание от нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в зачёте бомбардиров до трёх очков. Российский форвард с 81 баллом продолжает удерживать первое место.

В топ-5 также входят нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро и форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (оба — по 74 очка).