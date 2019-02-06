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Впервые с 1984 года три 18-летних игрока забили в один день «регулярки» НХЛ

Впервые с 1984 года три 18-летних игрока забили в один день «регулярки» НХЛ
Хоккей

Сегодня, 6 февраля, в регулярном чемпионате НХЛ заброшенными шайбами отметились сразу три 18-летних игрока – защитник Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), нападающий Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и форвард Еспери Котканиеми («Монреаль Канадиенс»). На драфте НХЛ-2018 они были выбраны под первым, вторым и третьим номерами соответственно.

Финский новичок «Канадиенс» отличился в третьем матче подряд. Он стал первым 18-летним игроком в истории клуба с подобной голевой серией.

До этого последний случай, когда три 18-летних игрока забивали в один день регулярного чемпионата, был зафиксирован 20 марта 1984 года. Тогда отличились Дэн Куинн («Калгари Флэймз»), Кэм Нили («Ванкувер Кэнакс») и Стив Айзерман («Детройт Ред Уингз»).

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