Кузнецов: это были безумные две недели, когда Овечкин не бил никаких рекордов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал рекорд капитана «столичной» команды Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Это огромное достижение для него. Это была просто безумная пара недель, когда он не бил никаких рекордов», — приводит слова Кузнецова корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

Овечкин отметился результативной передачей в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), и теперь на его счету 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард «Детройт Ред Уингз» сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.

Овечкин является лидером в снайперской гонке (37 голов), опережая на пять шайб ближайшего преследователя — нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна.