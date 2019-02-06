Дацюк: большинство «Кэпиталз» не зациклено на Овечкине, сборная — другая история

Нападающий СКА Павел Дацюк ответил на вопрос, почему капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в НХЛ эффективнее играет в большинстве по сравнению с выступлениями за сборную России.

«Почему большинство у Овечкина так здорово работает в „Вашингтоне“, но не всегда выстреливает в сборной России? Знаете, Овечкин играет в „Кэпиталз“ с 2005 года. В основном с одними и теми же партнёрами. Его выводят на бросок, но там всё большинство опасно работает. На одном Александре это не зациклено, там может забить кто угодно. И центр может отличиться, и защитник, и подставления клюшки есть, и добивания. Есть много разных вариантов, если Овечкина решили прикрыть. Поэтому большинство „Вашингтона“ из года в год — одно из лучших в лиге. И поэтому тоже Саша набирает очки из сезона в сезон.

Сборная России — это другая история, начиная с того, что состав команды постоянно меняется, и заканчивая тем, что матчи обычно проходят на широких европейских площадках", — цитирует Дацюка официальный сайт НХЛ.