Кузнецов: я дважды промазал по летящей шайбе, из меня плохой бейсболист

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победный гол Якуба Враны в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). В том эпизоде россиянин дважды промахнулся по взмывшей в воздух шайбе, которая отлетела за линию от Враны.

«Я пытался дважды попасть по шайбе, но оба раза промахнулся. Видимо, я не очень хорош в бейсболе. Надо чаще тренироваться в этом виде. Хорошо, что я промазал? Видите, это хоккейные боги. Наверняка это они», — приводит слова Кузнецова корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Также Кузнецов прокомментировал рекорд капитана «столичной» команды Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.