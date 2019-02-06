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Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, 60 очков Панарина, гол Зыкова

Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, 60 очков Панарина, гол Зыкова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1180-е очко за карьеру и превзошёл результат Сергея Фёдорова (1179). Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 20-ю победу в нынешнем сезоне, отразив 27 бросков в игре с «Колорадо». Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сделал голевую передачу. Это позволило ему достичь отметки 60 (20+40) очков в сезоне НХЛ – за 50 матчей. Форвард «Вегаса» Валентин Зыков забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Тампой» (3:2 Б). Гол стал для российского нападающего и первым в составе «Голден Найтс».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»27 из 3090,06:3
Василевский«Тампа»35 из 3794,62:3 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0000000%09.25
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+1+10410-18.20
Дадонов (н)«Флорида»0+0-20101-17.59
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+0+201010%13.59
Свечников (н)«Каролина»1+0+20230-13.32
Голдобин (н)«Ванкувер»0+002120-18.22
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1-10301-18.27
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+2+2230140%18.38
Зыков (н)«Вегас»1+0+10520-11.53
Кучеров (н)«Тампа»0+100300-22.50
Панарин (н)«Коламбус»0+1+20310-21.27
Анисимов (н)«Чикаго»0+1+1020031%17.08
Задоров (з)«Колорадо»1+0-20242-17.21
Куликов (з)«Виннипег»0+000101-18.37
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-20022-15.08
Любушкин (з)«Аризона»0+000013-11.38
Орлов (з)«Вашингтон»0+000011-20.46
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+000101-14.25
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