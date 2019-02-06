Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, 60 очков Панарина, гол Зыкова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1180-е очко за карьеру и превзошёл результат Сергея Фёдорова (1179). Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 20-ю победу в нынешнем сезоне, отразив 27 бросков в игре с «Колорадо». Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сделал голевую передачу. Это позволило ему достичь отметки 60 (20+40) очков в сезоне НХЛ – за 50 матчей. Форвард «Вегаса» Валентин Зыков забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Тампой» (3:2 Б). Гол стал для российского нападающего и первым в составе «Голден Найтс».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|27 из 30
|90,0
|6:3
|Василевский
|«Тампа»
|35 из 37
|94,6
|2:3 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|0%
|09.25
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|4
|1
|0
|-
|18.20
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|1
|-
|17.59
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|+2
|0
|1
|0
|1
|0%
|13.59
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+2
|0
|2
|3
|0
|-
|13.32
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|2
|1
|2
|0
|-
|18.22
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|0
|3
|0
|1
|-
|18.27
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|+2
|2
|3
|0
|1
|40%
|18.38
|Зыков (н)
|«Вегас»
|1+0
|+1
|0
|5
|2
|0
|-
|11.53
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|22.50
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|+2
|0
|3
|1
|0
|-
|21.27
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|31%
|17.08
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+0
|-2
|0
|2
|4
|2
|-
|17.21
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|18.37
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|0
|2
|2
|-
|15.08
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|3
|-
|11.38
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|20.46
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|14.25