Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, 60 очков Панарина, гол Зыкова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1180-е очко за карьеру и превзошёл результат Сергея Фёдорова (1179). Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 20-ю победу в нынешнем сезоне, отразив 27 бросков в игре с «Колорадо». Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сделал голевую передачу. Это позволило ему достичь отметки 60 (20+40) очков в сезоне НХЛ – за 50 матчей. Форвард «Вегаса» Валентин Зыков забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Тампой» (3:2 Б). Гол стал для российского нападающего и первым в составе «Голден Найтс».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 27 из 30 90,0 6:3 Василевский «Тампа» 35 из 37 94,6 2:3 Б