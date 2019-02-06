Крикунов: Овечкин — прирождённый бомбардир, он очень вовремя уехал в НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов вспомнил, как Александр Овечкин в 2005 году уезжал из его команды в НХЛ.

«В том сезоне был локаут, и в чемпионате России играло много звёзд НХЛ. Вот он посмотрел на них, прикинул свой уровень на их фоне и понял, что ему самому уже можно туда ехать и играть. Когда рядом появляются такие игроки, как Дацюк, Афиногенов, Марков, всегда есть то, что у них можно подсмотреть. Это способствовало развитию Овечкина, хотя, думаю, он бы и так заиграл на том же высочайшем уровне.

На следующий сезон он уже уехал в НХЛ. Думаю, что Саша очень вовремя туда уехал и сразу начал играть. Александр — прирождённый бомбардир, готовый тренироваться с утра до вечера. Сколько бы мы ни работали, он всё время оставался и работал ещё. Талант и огромное трудолюбие являются слагаемыми таких результатов», — цитирует Крикунова ТАСС.