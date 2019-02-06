Мэттьюс: «Торонто» должен считаться с потолком зарплат, мы понимали ограничения

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Мы понимаем ограничения, которые накладывает потолок зарплат. С этим должны считаться все клубы лиги. Мы обсуждали все варианты, говорили о трех и восьми годах, но остановились на пяти. Мне кажется, что обе стороны рады, что этот вопрос решён и можно двигаться дальше.



У нас так много особенных игроков. Мы хотим, чтобы в Торонто была чемпионская команда, которой здесь все будут гордиться. Всё начинается с каждого, кто находится в нашей раздевалке. Я хочу играть здесь очень долго. Все ребята хотят, чтобы в городе ими гордились, хотят победить, завоевать Кубок Стэнли для наших болельщиков. Они его заслужили», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.