Третьяк — о внуке: в «Адмирале» тренер решал свои задачи, ставя опытного Бобкова

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о карьера внука Максима, который за последние годы сменил несколько команд, однако нигде не получил стабильной игровой практики.

«Мы моего внука отправили во Владивосток. Это было сложное решение. Там нам сказали, что Бобков и Налимов уйдут в другие клубы, а он будет первым или вторым. Но потом приехал Серебряков, а тех никто не купил. В итоге было четыре вратаря. Дали Максу немного поиграть, а потом он ездил в Орск, в Корею и Японию. Надо было где-то играть. А тренер решал свои задачи и ставил более опытного Бобкова. Потом Макса отправили в Ригу, так как первый вратарь уехал в НХЛ. Но не прошёл и вернулся. Поэтому мы вернули Макса, но надо пробиваться!» — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.