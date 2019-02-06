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Дубас: «Торонто» в любом случае договорится с Марнером. Это не проблема

Дубас: «Торонто» в любом случае договорится с Марнером. Это не проблема
Хоккей / НХЛ

Агент форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера Даррен Феррис заявил, что подписание клубом контракта с Остоном Мэттьюсом не повлияет на решение не вести переговоры о новом соглашении до окончания сезона.

«Наше видение процесса по этому поводу не изменилось. Мы хотим, чтобы Митч концентрировался на сезоне. Мы не хотим, чтобы он отвлекался на проблемы, не связанные с игрой», – цитирует Ферриса официальный сайт НХЛ.

«Если они захотят сейчас начать переговоры, мы здесь. Но мы с уважением относимся к их пожеланиям. И я рассчитываю, что все будут поступать так же. Мы начнём переговоры, когда они будут готовы к этому. Он будет игроком «Торонто» в течение длительного времени. Мы в любом случае договоримся. Это не проблема», – заявил генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас.

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