Лебрюн: цена на Бобровского сейчас слишком высока, «Флорида» ждёт дедлайна

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал возможность обмена голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского во «Флориду Пантерз», которая проявляет к нему интерес.

«Прямо сейчас цена за Бобровского для «Флориды» слишком высока. «Пантеры» держат в уме тот факт, что 1 июля Сергей может стать неограниченно свободным агентом, и переплачивать не хотят. Но в то же время от идеи приобрести Бобровского южане не отказываются и будут держать руку на пульсе до 25 февраля, когда назначен дедлайн. Если цена снизится, то сделка будет весьма вероятна. Если нет, то они могут подождать до 1 июля», — сказал Лебрюн в эфире TSN.

У Бобровского заканчивается действующий контракт с «Коламбусом», но у голкипера есть пункт в договоре, запрещающий обмен без его согласия.