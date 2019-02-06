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Шипачёв: я СКА ноль шайб забил, поэтому и не вызывали в сборную

Шипачёв: я СКА ноль шайб забил, поэтому и не вызывали в сборную
Хоккей / Евротур

Капитан сборной России Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от возвращения в сборную России.

«Прекрасные ощущения от капитанства. Готовимся к играм, задача — выиграть турнир. Мне только что объявили про капитанство, а вам раньше, вы ведь больше общаетесь с тренерским составом.

Почему меня ранее не вызывали в сборную? Плохо играл. Рад, что сейчас вызвали. Я СКА забил ноль шайб, поэтому и не вызывали. Нахожусь в хорошем тонусе, потренировался, все ребята в хорошем настроении. Доволен, что буду играть в связке с Кагарлицким. Ему бегать за меня весь турнир. Он будет работать, а я — отдыхать. Моя задача отдыхать на льду. Третий в нашем звене Никонцев. Расспросим у него, как «Спартак» играет", — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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