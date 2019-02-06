Холтби: достижение Овечкина много значит для него, учитывая его страсть к России

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал рекорд капитана «столичной» команды Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Безусловно, это очень важное для него событие. Хотя никто из нас и не сомневался, что это произойдёт, достижение просто невероятное, если вдуматься, каких великих игроков он обошёл. Зная, с какой страстью он относится к своей стране, уверен, что это многое для него значит», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

Овечкин отметился результативной передачей в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), и теперь на его счету 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.