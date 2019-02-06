Шипачёв: обидно, что Моуринью не приедет в Ярославль. Ковёрчик бы постелили

Капитан сборной России Вадим Шипачёв пошутил на тему падения известного футбольного тренера Жозе Моуринью во время символического вбрасывания в Балашихе перед матчем «Авангард» — СКА.



«Я самый опытный игрок сборной? Мне даже стыдно. Буду указывать молодым, что делать. На правах олимпийского чемпиона? Без этих прав.

Согласен с Панариным, что наша с ним и Дадоновым тройка лучшая. Только Кагарлицкому не говорите, а то обидится. Ассистентов в сборной сейчас себе назначу. Кого посоветуете? На самом деле, объявят вечером на собрании. Моя задача на турнир — выиграть, сыграть на команду. Мои шансы на чемпионат мира? Ещё есть время. Будут смотреть, кто и как играет.

Меня называют вологодским Кросби? Ещё есть вологодское масло. Обидно, что Моуринью не приедет в Ярославль. Руку бы ему пожал, ковёрчик бы постелили", — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.