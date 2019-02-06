Буре: не удивлюсь, если Овечкин будет играть в НХЛ до 40 лет. Посмотрите на Ягра

Легендарный форвард Павел Буре прокомментировал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Я восхищался Сергеем Фёдоровым, который играл даже в 39 лет. Или Игорем Ларионовым, выступавшим в НХЛ в 43 года. При том, что он поздно приехал в эту лигу. Играть в хоккей хорошо и стабильно на протяжении многих лет — это почти подвиг. Когда я рос, карьера в советском хоккее длилась 10-12 лет. А сегодня всё ушло вперед, и я не удивлюсь, если Овечкин будет играть в НХЛ до 40, а то и больше. Посмотрите на Яромира Ягра.

Если ты — суперфорвард, то чем больше играешь, тем больше у тебя очков. Я представляю, как сложно Овечкину проводить все матчи подряд. Нужно быть в прекрасной физической форме, избегать травм, что часто происходит в хоккее. Так что поздравляю Александра и желаю ему главного — здоровья", — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.