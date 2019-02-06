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Бобровский: сейчас мы играем в эру Овечкина, он — легенда мирового хоккея

Бобровский: сейчас мы играем в эру Овечкина, он — легенда мирового хоккея
Хоккей / НХЛ

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Я не сторонник сравнивать легендарных хоккеистов. Считаю это несправедливым. Я смотрю на это с той точки зрения, что нынешние хоккеисты продолжают дело, начатое предыдущим поколением. Это процесс строительства, развития спорта, хоккея в частности.

Безусловно, Овечкин — легенда мирового хоккея не только современности, но и целой истории этого спорта. Тысячи ребятишек по всему миру, играя во дворе, представляют себя Овечкиным. Были ребята, которые играли в эру Фёдорова, Буре, Фетисова, Набокова, Хабибулина. Сейчас мы играем в эру Овечкина», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

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