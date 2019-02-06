Зогорна: КХЛ — плотная, конкурентная лига. Есть ли смысл её сокращать?

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна поделился мнением о выступлении «тигров» в этом сезоне.

«Команда сражается в каждом матче, во многих играх ведём в счёте, но в последний момент результат не удерживаем, идёт потеря важных очков. Это огорчает. Плюс в январе на команду обрушилась эпидемия, в Уфу и Череповец прилетели без семи ведущих хоккеистов. На каком-то отрезке у нас не было ни Виталия Атюшова, ни его заместителя Яна Коларжа, поэтому капитаном пришлось стать мне. Это особая ответственность.

Если не ошибаюсь, на старте чемпионата у нас был только один удачный отрезок — в двух домашних играх с Ригой и Братиславой. А тут пришли три победы подряд, да ещё над нашими принципиальными соперниками-соседями — «Куньлунем», «Адмиралом», а также «Салаватом Юлаевым». Это был хороший бонус и для нас, и для всего Хабаровска.

У нас напряжённое расписание, матчи и перелёты следуют один за другим, так что на посторонние вещи не отвлекаюсь. Если вам интересно лично моё мнение, то мне очень нравится КХЛ. Здесь в каждом матче приходится биться, причём иногда с лидерами — ЦСКА или СКА — где-то можно найти чистый лёд, тогда как с соседями по турнирной таблице игра идёт кость в кость. То есть КХЛ — плотная, конкурентная лига, и есть ли смысл её сокращать?» — цитирует Зогорну Russia-Hockey.