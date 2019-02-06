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Брызгалов: когда Овечкин попадает в тебя, думаешь: «Не мог чуть левее пульнуть?»

Брызгалов: когда Овечкин попадает в тебя, думаешь: «Не мог чуть левее пульнуть?»
Хоккей / НХЛ

Известный голкипер Илья Брызгалов прокомментировал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.

«У меня с Овечкиным особо не возникало проблем. Мне Сашка забивал не так много: только четыре-пять голов за карьеру. Бросок у него сумасшедший, не спорю. Когда он в тебя попадает, это неприятно. Сразу думаешь: „Лучше бы ты промахнулся! Зачем ты мне влепил в нагрудник или трусы, зачем сделал больно? Не мог чуть левее пульнуть?“

Бросок у Овечкина сумасшедший, резкий. А сам он — парень сильный, здоровый. Сашка-то наш, у него природное здоровье пышет. Шайба для него лёгкая. Ему дали пас, он по этой шайбе бу-бум!

Он просто разнообразил свою игру. Стал намного опаснее. Раньше Овечкин был более упрощённым. А теперь и отдаёт, и меняет позиции, и носится везде по площадке. И, конечно, у него есть фирменная точка. Шайба летит быстро, её не видно. Вообще, в НХЛ хватает тех, кто бросает очень мощно. Но мало тех, кто при этом стреляет точно. Попадают в цель далеко не все», — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.

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