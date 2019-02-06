Светлов: «Адмирал» одержал хорошую победу в плане психологии

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат домашнего матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:2). Клуб из Владивостока одержал четвёртую победу подряд.



«Мне игра понравилась, это был хороший матч. Не без ошибок — соперник создавал нам сложные условия, активно действовал, всю игру практически было давление. Мы, в общем-то, быстро исправились. Подготовка, может, была не идеальная, но три матча, которые команда на выезде выиграла, вселили в неё уверенность.



Я считаю, что мы сегодня заслуженно выиграли. В плане психологии хорошая победа. Не так много в сезоне было матчей, которые мы переламывали. Это показательно, что ребята заслужили победу именно своим желанием, уверенностью в том, что мы хорошо играем», — приводит слова наставника пресс-служба «моряков».

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