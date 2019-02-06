Борис Александров и Мирослав Шатан будут введены в Зал славы ИИХФ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своём официальном сайте назвала имена представителей Зала славы организации, которые будут введены в него в 2019 году.



В списке присутствует бывший советский хоккеист Борис Александров, скончавшийся в 2002 году в результате автокатастрофы. Уроженец Усть-Каменогорска стал первым представителем Казахстана, введённым в Зал славы ИИХФ. Александров, завоевавший золото на Олимпиаде-1976, по окончании игровой карьеры работал тренером сборной Казахстана. В бытность игроком он трижды побеждал в чемпионате СССР в составе ЦСКА.



Также в Зал славы будет введён Мирослав Шатан, ставший чемпионом мира—2002 в составе сборной Словакии. Спустя семь лет ему удалось завоевать Кубок Стэнли в форме «Питтсбург Пингвинз».



Кроме того места в Зале славы получат швед Йорген Йонссон, словак Жигмунд Палффи и болгарин Константин Михайлов. Церемония состоится 26 мая в Братиславе.