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Защитник «Ак Барса» Андрей Педан пропустит около двух недель

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан пропустит около двух недель
Хоккей / КХЛ

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан из-за травмы пропустит около двух недель, сообщает «Бизнес Online».

Хоккеист получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (5:3). Из-за травмы Педана исключили из заявки сборной России на третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры.

В этом сезоне Педан провёл 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету две заброшенные шайбы и 10 результативных передач при показателе полезности «+18». 13 февраля казанская команда примет на своей площадке хоккеистов ЦСКА.

Помимо Педана сборной России не поможет травмированный защитник «Металлурга» Виктор Антипин. К команде Ильи Воробьёва присоединится Евгений Кулик («Спартак»).

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Илья Воробьёв и Роман Ротенберг рассказали о подготовке к третьему этапу Евротура.
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