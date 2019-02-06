Защитник «Ак Барса» Андрей Педан пропустит около двух недель

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан из-за травмы пропустит около двух недель, сообщает «Бизнес Online».



Хоккеист получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (5:3). Из-за травмы Педана исключили из заявки сборной России на третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры.



В этом сезоне Педан провёл 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету две заброшенные шайбы и 10 результативных передач при показателе полезности «+18». 13 февраля казанская команда примет на своей площадке хоккеистов ЦСКА.



Помимо Педана сборной России не поможет травмированный защитник «Металлурга» Виктор Антипин. К команде Ильи Воробьёва присоединится Евгений Кулик («Спартак»).

«Шипачёву было важно выйти из зоны комфорта». Что нового в сборной России Илья Воробьёв и Роман Ротенберг рассказали о подготовке к третьему этапу Евротура.