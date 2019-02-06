Любушкин: в Аризоне очень сильно не хватает русской бани

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин рассказал, как проходит адаптация в новой для него стране.



«В Аризоне всё отлично. Тепло, хорошо для семьи. Нет слякоти, солнце каждый день. У нас двое детей. Младшему будет 10 месяцев, он ещё не осознаёт перемен, которые у нас произошли. А старшему, который на два года старше, нравится, что каждый день солнце. Спрашивал его, хочет ли поехать к снегу. Отвечает: «Да, хочу». Но не зацикливается на этом.



Когда уезжал, английский у меня был начального уровня. Не скажу, что он сейчас стал каким-то супер-пупер, но в Аризоне я долго занимался с учителем и немного его подтянул. Жизнь здесь, конечно, немного другая. Чего мне очень сильно не хватает — это русской бани. Может, она есть в Нью-Йорке или Майами, но не в Аризоне», — приводит слова Любушкина официальный сайт НХЛ.

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