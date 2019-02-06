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Яшин — об Овечкине: звезда на льду, но в жизни — нормальный человек

Яшин — об Овечкине: звезда на льду, но в жизни — нормальный человек
Хоккей / НХЛ

Бывший хоккеист сборной России Алексей Яшин оценил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставшего самым результативным россиянином в НХЛ.

«Я играл с Овечкиным на Олимпиаде в Турине, когда мы победили Канаду в четвертьфинале (2:0), а он забил победный гол. Ещё мы выступали в одной тройке. При встрече всегда тепло общаемся. Очень хороший парень. Звезда на льду, но в жизни — нормальный человек.

Как играть центру с таким краем? Просто надо реализовывать его сильные качества. Этим мне нравится стратегия «Вашингтона». Да, можно было заставить Овечкина играть в обороне или использовать как разводящего игрока. Но в «Кэпиталз» чётко понимают, что дело Сашки — забивать голы. Поэтому вся система заточена на то, что Ови вовремя открывается, получает пас и хорошо бросает. Александр сам кайфует от такого хоккея, потому что занимается любимым делом», — цитирует Яшина официальный сайт НХЛ.

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