«Нью-Джерси» обменял форварда Брайана Бойла в «Нэшвилл»

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл обменян в «Нэшвилл Предаторз», информирует официальный сайт «хищников».



Взамен клуб Восточной конференции получил выбор во втором раунде драфта-2019. В нынешнем сезоне 34-летний Бойл провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 13 результативными бросками и шестью голевыми передачами. Американец заработал показатель полезности «-13» и 22 минуты штрафного времени. По окончании сезона хоккеист станет неограниченно свободным агентом.



Бойл, выбранный на драфте-2003 «Лос-Анджелес Кингз», перебрался в стан «дьяволов» перед стартом предыдущего сезона. Ранее он защищал цвета «Кингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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