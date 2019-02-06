Анисимов: никто не хочет блокировать бросок Овечкина. Знают, что ногу оторвёт

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Нападающий столичной команды стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова.



«Человек добился практически всего в своей жизни благодаря таланту, работе и упорству. Я играл с ним неоднократно за сборную России. Он был её настоящим лидером. Приятно видеть, что Александр делает на льду. Ребята тянутся за ним, и он показывает им очень хороший пример. Одно удовольствие играть с Овечкиным в одной команде.



Видимо, никто блокировать его бросок из левого круга вбрасывания не хочет. Знают, что или ногу оторвёт, или что-нибудь другое», — цитирует Анисимова официальный сайт НХЛ.

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