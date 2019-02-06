Худобин: не сомневаюсь, что Овечкина ждёт место в Зале хоккейной славы

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин оценил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставшего самым результативным россиянином в НХЛ.



«Мы познакомились, когда мне было 17 лет. Зная Овечкина и наблюдая за ним столько лет, я нисколько не сомневаюсь, что он побьёт ещё немало рекордов и займёт очень высокое место в истории НХЛ среди лучших российских игроков — точно не в десятке, а в числе первых в этом списке. А также не сомневаюсь, что его ждёт место в Зале хоккейной славы», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.



Овечкин отметился результативной передачей в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), и теперь на его счету 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард «Детройт Ред Уингз» сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.