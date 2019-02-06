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Юниорская сборная России обыграла чехов на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России обыграла чехов на Турнире пяти наций
Хоккей / Прочие

Юниорская сборная России U18 по хоккею победила команду Чехии на Турнире пяти наций в Сочи, встреча завершилась со счётом 5:1. В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Финляндии. В первой игре хозяева турнира переиграли шведскую сборную со счётом 3:0.

В первом периоде ворота чешской команды поразил Егор Спиридонов. Во втором игровом отрезке капитан россиян Василий Подколзин реализовал большинство, а затем оформил дубль, на что чехи ответили голом Мартина Беранека. В заключительной двадцатиминутке преимущество российской команды укрепили Егор Чинахов и Спиридонов, записавший на свой счёт дубль.

В первом матче игрового дня сборная США U18 проиграла команде Швеции со счётом 5:7.

Юниорская сборная России победила Швецию на Турнире пяти наций
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