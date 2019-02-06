Быков: Фёдоров многому научил Овечкина, за что Саша ему всегда благодарен

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков оценил достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Капитан столичной команды стал самым результативным россиянином в НХЛ.



«Символично, что Александр Овечкин обошел Сергея Фёдорова, став лучшим российским бомбардиром НХЛ всех времён. Это как передача эстафетной палочки другому поколению. Я помню, как мы прилетали в Вашингтон на переговоры, как хотели взять именно звено Овечкин — Фёдоров — Сёмин на чемпионат мира в Квебек. Вместе мы завоевали золото, и эта тройка была на льду в овертайме, когда Ковальчук забивал победный гол.



Я знаю, что Фёдоров многому научил Овечкина, и сам Саша ему всегда за это благодарен. Желаю Овечкину богатырского здоровья. Любую вершину можно покорить, если есть сильная мотивация. Я думаю, впереди у Александра ещё много рекордов. Но этот уже вошёл в историю. Стать лучшим бомбардиром среди всех россиян — это очень важная тема для нашего хоккея», — приводит слова Быкова официальный сайт НХЛ.

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